Wo ist Gemma McCluskie? | True Crime Doku
Wo ist Gemma McCluskie? | True Crime Doku
Im März 2012 verschwindet die britische Schauspielerin Gemma McCluskie, bekannt aus der Fernsehserie „EastEnders“, spurlos aus der Wohnung, die sie sich mit ihrem Bruder Tony teilte. Dann wird in einem Kanal der kopflose Torso einer Frau gefunden und McCluskies cannabisabhängiger Bruder gerät in den Fokus der Ermittler. Hat er tatsächlich seine eigene Schwester ermordet? Die Dokureihe erzählt die Geschichte einiger der aufsehenerregendsten Fälle der britischen Kriminalgeschichte. Aus der Perspektive von Tätern und Opfern werden die letzten Tage der Taten detailliert nachgestellt. Polizei und Gerichtsmediziner erläutern die Motive und Hintergründe, und einstige Augenzeugen berichten von ihren oft dramatischen Beobachtungen. Einige der ungewöhnlichen Fälle führten bisweilen sogar zu Änderungen britischer Gesetze. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!