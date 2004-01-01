Wolf Creek
99 Min.Ab 18
99 Min.Ab 18
Wolf Creek
Die drei Freunde Ben, Kristy und Liz brechen mit einem klapprigen alten Auto zu einer dreiwöchigen Tour durch den Wolf-Creek-Nationalpark im australischen Outback auf. Doch eines Abends bleibt ihr Auto mit einer Panne liegen. Als der kauzige Einsiedler Mick sie entdeckt und mit seinem Truck abschleppt, glauben sich die drei gerettet. Doch schon am nächsten Tag wird klar, dass Mick nicht vorhat, sie jemals wieder gehen zu lassen.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2004 The Australian Film Finance Corporation, The South Australian Film Corporation, 403 Productions, The True Crime Channel. All Rights Reserved.