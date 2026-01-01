Wolff - Kampf im Revier
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Wolff - Kampf im Revier
Die Schussverletzung vor sechs Jahren hätte Kommissar Wolff fast das Leben gekostet. Er verdient sich sein Gnadenbrot mittlerweile als Dozent an der Polizei-Akademie - und erscheint von heute auf morgen nicht mehr zum Unterricht. Wolff soll drogensüchtig geworden sein. Als ein Dealer kaltblütig erschossen wird, gerät Wolff - auch bei seinem ehemaligen Schüler, Einsatzleiter Marck, und dessen neuer Kollegin Vicky - unter dringenden Mordverdacht: Hat er den Mann auf dem Gewissen?
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH