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Wolff - Kampf im Revier

Wolff - Kampf im Revier

92 Min.Ab 12
SAT.1 emotions92 Min.Ab 12
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Wolff - Kampf im Revier

Die Schussverletzung vor sechs Jahren hätte Kommissar Wolff fast das Leben gekostet. Er verdient sich sein Gnadenbrot mittlerweile als Dozent an der Polizei-Akademie - und erscheint von heute auf morgen nicht mehr zum Unterricht. Wolff soll drogensüchtig geworden sein. Als ein Dealer kaltblütig erschossen wird, gerät Wolff - auch bei seinem ehemaligen Schüler, Einsatzleiter Marck, und dessen neuer Kollegin Vicky - unter dringenden Mordverdacht: Hat er den Mann auf dem Gewissen?

Genre:
Thriller, Krimi-Drama
Produktion:
DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Seven.One Entertainment Group GmbH