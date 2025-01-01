Wolfsbarsch Action am Wild Atlantic Way
Beim Angeln in Irland geht es dieses Mal ins County Clare an der irischen Westeküste. An der Atlantikküste entlang des Wild Atlantic Way wird auf Wolfsbarsch und große Lippfische geangelt. Dabei schnappen sich einige Fische bei echt, irischem Wetter die Köder der Angler. Das County Clare lockt von der Galway Bay bis zur Mündung vom River Shannon mit zahlreichen Plätze zum Angeln im Atlantik. Die Westküste Irlands hält jede Menge Überraschungen parat und ist ein Toprevier zum Wolfsbarschangeln mit Kunstködern & Co.
