Wrong Turn 3
82 Min.Ab 18
82 Min.Ab 18
Wrong Turn 3
Für vier College-Schüler wird ein Ferienabenteuer zum blutigen Überlebenskampf: Bei einer Rafting-Tour in abgelegenem Gelände werden sie von dem kannibalischen Mutanten Three Finger attackiert. Der Fahrer eines voll besetzten Gefangenen-Transporters, der zufällig an einer nahen Polizeistation Pause macht, hört vom Verschwinden der Teenager und macht sich mit dem Sheriff - und den Gefangenen im Bus - auf die Suche. Jetzt nimmt der brutale Killer auch sie ins Visier ...
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH