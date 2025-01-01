Wu Ji – Meister des Schwertes
128 Min.Ab 16
Als ein machtbesessener General den Clan seines Erzfeindes angreift und fast vollständig auslöscht, überlebt nur das neugeborene Baby und jüngste Clanmitglied. Ein Doktor rettet ihm das Leben und verliert daraufhin seine eigene Familie, weil er das Baby beschützt hat. Er beschließt, das Kind großzuziehen und als Racheinstrument zu nutzen, um selbst gegen den Clan des Generals vorzugehen und den Verlust seiner Frau und seines Kindes zu rächen.
Genre:Historisches Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH