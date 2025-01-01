Wunderheilungen oder Mythos? Was steckt wirklich hinter Lourdes?
Jedes Jahr pilgern Millionen von Besucherinnen und Besucher ins französische Städtchen Lourdes. Sie hoffen, in den Quellen und der Grotte des Wallfahrtsortes Heilung von Krankheiten zu finden. Was steckt hinter dem Phänomen der Wunder von Lourdes? Ein Film sucht Antworten. Was genau sind eigentlich Wunder? Wann anerkennt die katholische Kirche Wunderheilungen in Lourdes offiziell als solche? Kann die Wissenschaft Erklärungen liefern? Um solche spirituellen Phänomene zu untersuchen, widmet sich dieser Film der berühmten Grotte von Massabielle bei Lourdes. In den vergangenen 160 Jahren sollen sich hier 69 Wunderheilungen ereignet haben. Der Film „Das Geheimnis der Wunder von Lourdes“ beleuchtet den Prozess der Anerkennung solcher Wunderheilungen und betrachtet sie in ihrem historischen Kontext.