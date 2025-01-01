Wundervolles Weihnachten
An Heiligabend treffen sich drei wohlhabende ältere Herren – George, Allan und Michael – in ihrem luxuriösen Haus, um die Feiertage zu verbringen. Aus einer Laune heraus laden sie zwei Fremde ein: die junge Jean und den charmanten Jim. Was als festliche Geste beginnt, entwickelt sich zu einer unerwarteten Freundschaft voller Wärme und Hoffnung. Doch das Schicksal schlägt zu: Ein tragischer Unfall reißt die Männer aus dem Leben. Statt Frieden zu finden, kehren ihre Geister zurück – unsichtbare Beobachter, die verzweifelt versuchen, Jean und Jim vor den Fehlern zu bewahren, die ihre Liebe und Zukunft bedrohen. Zwischen romantischen Gefühlen, gesellschaftlichen Erwartungen und dem unsichtbaren Eingreifen der drei Schutzgeister entfaltet sich eine Geschichte über zweite Chancen, Loyalität und den wahren Sinn von Weihnachten.