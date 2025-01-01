Zum Inhalt springenBarrierefrei
WW2 Doku: Kampf um die Scheldemündung

52 Min. Ab 12
Timeline Deutschland
Timeline Deutschland
Oktober 1944 – Die Alliierten stehen vor einer ernsthaften Versorgungskrise. Wichtige Treibstoffe und Munition müssen immer noch an den D-Day-Stränden 300 Meilen im Hinterland angelandet werden. Als der belgische Hafen von Antwerpen unversehrt in die Hände der Alliierten fällt, scheint die Krise möglicherweise vorbei zu sein. Doch zuerst müssen die Alliierten die Scheldemündung räumen, die Antwerpen mit dem Meer verbindet. Mit begrenzten Menschen- und Materialressourcen müssen die Kanadier in einer zerklüfteten Landschaft aus überfluteten Feldern und Deichen gegen erfahrene deutsche Soldaten kämpfen.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12