X
103 Min.Ab 16
Mia Goth in einer spannenden Doppelrolle an der Seite von "Wednesday"-Star Jenna Ortega: Ende der 70er Jahre will ein Filmteam seine Dreharbeiten auf einer einsam gelegenen Farm beginnen. Die Besitzer stellen bereitwillig ihre Räumlichkeiten zur Verfügung, ohne zu wissen, dass es sich bei dem Streifen um einen Porno handelt. Aber auch der Farmer und dessen Frau sind nicht ganz ehrlich zu ihren jungen Gästen - ganz im Gegenteil: Sie hüten ein dunkles Geheimnis.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© MGM International Television Distribution