X-31 - Der Jet aus der Zukunft
50 Min.Ab 6
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X-31 - Der Jet aus der Zukunft
In den 70er Jahren überraschten deutsche Luftfahrtingenieure die Fachwelt mit einem Konzept zum kontrollierten Flug in der aerodynamischen Todeszone. Diese revolutionäre Entwicklung wurde im militärischen Experimentalflugzeug der US-Luftfahrtgeschichte, dem X-31, erstmals implementiert. Bis zum heutigen Tag war mit Deutschland das einzige Mal ein internationaler Partner an dieser legendären US-Forschungsreihe beteiligt.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© welt