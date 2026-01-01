Xiaos Weg
114 Min.Ab 0
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Xiaos Weg
Das Geigengenie Xiao Chun und sein Vater, ein einfacher Mann, reisen mit all ihren Ersparnissen nach Peking, wo der Vater nach Möglichkeiten sucht, seinem Sohn zum Erfolg zu verhelfen. Mit liebenswert enthusiastischer Dreistigkeit erreicht Liu Cheng, dass der berühmte Professor Yu seinen Sohn als Schüler akzeptiert. Doch schon bald entdeckt Xiao eine neue Faszination: die schöne Nachbarin Lili …
Genre:Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiberius Film