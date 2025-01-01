XXL-Doku: Das Geheimnis der Mumien
Das irische Nationalmuseum in Dublin birgt ein rätselhaftes Artefakt: die Mumie des „Krogenman“, eines kopflosen Mannes aus der Eisenzeit. Entdeckt 2003 in einem Moor, zeigt die Analyse, dass er vor 2400 Jahren lebte und möglicherweise ein hochrangiger Druide oder religiöser Führer war. Die Mumie, mit fein gepflegten Fingernägeln und einem Lederarmband, deutet auf hohen Status hin und könnte Opfer eines rituellen Mordes geworden sein. Die Forensiker vermuten, dass er gefesselt und dann geköpft wurde, was auf ein ritualisiertes Opfer hinweist. Zusammen mit anderen archäologischen Funden lässt dies den Schluss zu, dass dieser Mann möglicherweise aufgrund von Glaubensriten oder sozialen Unruhen geopfert wurde. Die Forschung geht weiterhin dem geheimnisvollen Tod des Krogenman nach. Der zweite Teil der Doku beleuchtet die wohl berühmteste Eismumie "Ötzi". Im Südtiroler Archäologiemuseum liegt er. Er ist eine 5300 Jahre alte Mumie, die bei einem Gletscherfund entdeckt wurde. Die gut erhaltenen Überreste zeigen Hinweise auf Gewalt, nicht nur Erfrieren. Untersuchungen deuten darauf hin, dass Ötzi möglicherweise in einem Ritual geopfert oder durch einen persönlichen Konflikt getötet wurde. Seine Ausrüstung und Pollenanalysen helfen, sein Leben und den Tod zu rekonstruieren. Ötzi bleibt ein faszinierendes Rätsel der Geschichte.