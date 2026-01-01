XXL-Doku: Die mächtigsten Burgen des Mittelalters | Wie verteidigten sie sich?
XXL-Doku: Die mächtigsten Burgen des Mittelalters | Wie verteidigten sie sich?
Im 11. Jahrhundert beginnt die Blütezeit der Burg in Europa. In England braucht Wilhelm der Eroberer schnell ein Netz von befestigten Stützpunkten, um sein neues Reich zu beherrschen. Auch seine Gegner rüsten auf. Wales wird zum Landstrich mit der höchsten Burgendichte der Welt. In der Normandie übernimmt Richard Löwenherz persönlich die Bauleitung für seine "Wunderburg" - in nur zwei Jahren entsteht das legendäre Château Gaillard. Wie haben es die Baumeister geschafft, in kürzester Zeit einige der schönsten und stabilsten Bauwerke der Zeit zu schaffen? Mit welchen Strategien erobern Angreifer eine Burg? Und wie schützt die Architektur vor den Feinden? Wie wappnen sich die Burgenbauer gegen die gewaltige Wucht der Trebuchet-Katapulte? Und wie gegen monatelange Belagerung? Die Baumeister sind auf der Suche nach der perfekten Burg. Sie soll uneinnehmbar sein, unzerstörbar, Belagerungen und Massenangriffen widerstehen. Das führt zu überraschenden architektonischen Lösungen. Die Dokumentation zeigt in aufwändigen Reenactments und 3-D-Animationen, wie die Burgen sich behaupten. Burgen werden zu Orten von Luxus, Fantasie und Feierlichkeiten. Der Ritterkult zieht ein, Mythen werden in Stein gehauen. Schlösser werden zur Repräsentation und für die Unterhaltung des Adels genutzt. Während der industriellen Revolution nehmen Burgen und Schlösser wieder eine neue Rolle ein: Sie werden zum extravaganten Dominzil von Industriebaronen. Durch die Weiterentwicklung von Waffen verlieren Burgen ihre militärische Bedeutung - sie halten Artillerie nicht mehr Stand. Die Burg wandelt sich von der Festung zum prächtigen Palast.