XXL-Doku: Die spektakulärsten Schiffsbergungen
176 Min.Ab 12
176 Min.Ab 12
XXL-Doku: Die spektakulärsten Schiffsbergungen
In dieser drei Stunden langen XXL-Doku beleuchten wir vier tragische Schiffsuntergänge und ihre spektakulären Bergungen auf hoher See. Wie konnte es zu den Katastrophen kommen? Wo liegen die Wracks jetzt und ist es möglich, sie fehlerfrei zu bergen um ihre Untergänge aufzuarbeiten? In dieser spannenden XXL-Dokumentation wird nicht nur das technische Know-how, sondern auch die unerschrockene Abenteuerlust beleuchtet, die erforderlich ist, um solch anspruchsvolle Bergungsmissionen erfolgreich zu meistern. Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71