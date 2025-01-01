XXL-True Crime Doku: Der Tod eines dubiosen Multi-Millionärs
XXL-True Crime Doku: Der Tod eines dubiosen Multi-Millionärs
Herman Rockefeller war ein Multi-Millionär, hingebungsvoller Ehemann und Vater - ein vorbildlicher Bürger. Doch der 51-Jährige hatte ein dunkles Geheimnis. Als er nach einer Geschäftsreise verschwand, konnte die Polizei nur ermitteln, dass er den Flughafen mit dem Wagen verlassen hatte. Dann ein Anruf: Das Auto wurde gefunden, doch die Polizei kam nicht weiter. Erst der Anruf einer Frau enthüllte: Der Vermisste nutzte vier weitere Handys für ein Doppelleben in der Swingerszene und kam darin zu Tode. Stacey Hodge und ihre Schwester Kelly wuchsen bei ihrer Großmutter auf, wo Kelly weiterhin wohnte. Als sie abends nicht nach Hause kam, spürte Stacey, dass ihre Schwester tot war. Eine Woche später wurde Kellys nackter Körper gefunden. Kleider, Tasche und Handy blieben verschwunden. Ein Psychologe meldete sich, der glaubte, den Mörder zu behandeln. Doch dieser Mann hatte ein Alibi. Nach weiteren falschen Fährten stand die Polizei wieder ganz am Anfang - bis das Handy der Toten erneut aktiviert wurde.