XXL-True Crime Doku: Die grausamsten Serienmörder Englands?
XXL-True Crime Doku: Die grausamsten Serienmörder Englands?
2013 ermordet Joanne Dennehy im englischen Cambridgeshire innerhalb von zwei Wochen drei Männer und verletzt zwei weitere lebensgefährlich. Vor Gericht zeigt sie später keinerlei Reue. Auch ihre Eltern sind entsetzt über die Taten. Wie konnte es geschehen, dass ihre Tochter zu einer der berüchtigtsten Serienmörderinnen Großbritanniens wurde? 1991 verschwindet die 15-jährige Schülerin Vicky Hamilton aus dem schottischen Bathgate spurlos. Erst 16 Jahre später, nach dem brutalen Mord an einer polnischen Studentin in Glasgow, führt eine landesweite Fahndung zu dem Sexualstraftäter Peter Tobin, der 1991 in Bathgate gelebt hat. Hat er auch Vicky Hamilton ermordet? 1985 kommt es in einer Sozialbausiedlung im Nordlondoner Stadtteil Tottenham zu den heftigsten Unruhen, die England je erlebt hat. Die brutale Gewalt führt zum Mord an dem Polizeibeamten Keith Blakelock … und zu einer der längsten und unehrenhaftesten Polizeiermittlungen der britischen Geschichte.