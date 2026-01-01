XXL-True Crime Doku: Liebe, Kontrolle, Mord
84 Min.Ab 16
84 Min.Ab 16
XXL-True Crime Doku: Liebe, Kontrolle, Mord
In dieser XXL-True Crime Doku tauchen wir tief in den tragischen und mysteriösen Fall von Anna Hurd ein, einer jungen Frau, deren Leben auf tragische Weise endete. Anna befand sich in einer schwierigen Beziehung und wollte sich von ihrem Freund trennen. Doch etwas ging schrecklich schief. Wer war Anna Hurd wirklich? Welche Geheimnisse verbarg ihre Beziehung? Und welche Ereignisse führten zu ihrem tragischen Ende? Wir beleuchten die letzten Tage ihres Lebens, die mysteriösen Umstände ihres Verschwindens und die fesselnden Details, die ans Licht kamen.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
16