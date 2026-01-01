You Die – Du lebst noch 24 Stunden
95 Min.Ab 16
95 Min.Ab 16
You Die – Du lebst noch 24 Stunden
Eine mysteriöse Smartphone-App wirkt zu Beginn wie ein Augmented-Reality-Spiel. Dann wird jedoch klar, dass die App dem Benutzer durch die eingebaute Kamera des Smartphones erlaubt, einen echten Blick in die Welt der Toten zu werfen. Die App bringt jedoch ein tödliches Geheimnis mit sich, denn mit der ersten Benutzung wird ein 24-Stunden-Timer aktiviert, der nur zurückgesetzt werden kann, wenn die App auf einem neuen Smartphone installiert wird.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film