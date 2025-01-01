Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Adam - Dunkle Leidenschaft

Studiocanal94 Min.Ab 16
Studiocanal
Young Adam - Dunkle Leidenschaft

Ewan McGregor und Tilda Swinton in einem sinnlichen Drama über Geheimnisse, Schuld und Verlangen: Im Schottland der 1950er Jahre entdeckt der junge Gelegenheitsarbeiter Joe die Leiche einer Frau im Wasser. Während die Polizei vermutet, dass Joe mehr über die Leiche weiß, als er zugeben möchte, unterhält er eine intensive Affäre mit der verheirateten Ella.

Genre:
Drama
Produktion:
GB, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH