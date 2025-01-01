Young Adam - Dunkle Leidenschaft
94 Min.Ab 16
Ewan McGregor und Tilda Swinton in einem sinnlichen Drama über Geheimnisse, Schuld und Verlangen: Im Schottland der 1950er Jahre entdeckt der junge Gelegenheitsarbeiter Joe die Leiche einer Frau im Wasser. Während die Polizei vermutet, dass Joe mehr über die Leiche weiß, als er zugeben möchte, unterhält er eine intensive Affäre mit der verheirateten Ella.
Genre:Drama
Produktion:GB, 2003
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH