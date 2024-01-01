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You're cordially invited - Ihr seid herzlich eingeladen

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105 Min.Ab 12
ATV105 Min.Ab 12
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ATV

You're cordially invited - Ihr seid herzlich eingeladen

Reese Witherspoon und Will Ferrell in einem wahren Hochzeitsalbtraum: Zwei Trauungen kollidieren am selben Ort zur gleichen Zeit. Die Familien ringen verzweifelt um ihre perfekte Feier. Inmitten des Chaos stehen sich der Brautvater und die Schwester der anderen Braut gegenüber. Mit Witz und Einfallsreichtum kämpfen sie für den schönsten Tag im Leben ihrer Liebsten. Doch wer wird am Ende triumphieren? Und welchen Preis hat das Happy End?

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
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