Yukon Men - Überleben in Alaska: Hinter den Kulissen
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Yukon Men - Überleben in Alaska: Hinter den Kulissen
Als Teenager arbeitete Stan Zuray in einer Autowerkstatt. Doch dann tauschte der Aussteiger seinen Job gegen ein Dasein abseits der Zivilisation ein. Zum Auftakt der dritten Staffel berichtet der Dorfbewohner, warum er trotz aller Entbehrungen und ...
Genre:Abenteuer, Action, Dokumentation, Unterhaltung, Western
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.