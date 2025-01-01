Zaina, Königin der Pferde
96 Min.Ab 6
96 Min.Ab 6
Zaina, Königin der Pferde
Die elfjährige Zaîna will nach dem Tod der Mutter nicht bei deren Liebhaber Omar, den sie für ihren Tod verantwortlich hält, bleiben. Stattdessen lässt sie sich widerstrebend von ihrem leiblichen, unbekannten Vater Mustapha mitnehmen, der als Nomade lebt und gerade die besten Reiter seines Stammes nach Marrakesch führen soll. Ihr Weg führt sie über den Atlas, um an einem legendären Pferde-Rennen - dem Agdal - teilzunehmen ...
Genre:Drama
Produktion:FR, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Prokino