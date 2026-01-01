Zanderangeln mit System
18 Min.Ab 12
18 Min.Ab 12
Zanderangeln mit System
Raubfisch-Angeln: Beim Zanderangeln mit Gummifischen und herkömmlichen Jighaken handelt es sich genau genommen um einen alten Hut. Nicht so bei der Variante, die sich der Raubfisch-Freak Waldo Krause überlegt hat. Er montiert den Gummifisch nicht auf einem starren Jighaken, sondern auf einem beweglichen. Wie er diese ausgeklügelte und überaus fängige Montage mit einfachen Zutaten und wenigen Handgriffen baut, zeigt er in diesem Film - und beweist anschließend eindrucksvoll, dass man damit auch richtig gute Fische fangen kann.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© tba