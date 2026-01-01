Zauber einer Weihnachtsnacht
Der Nordpol ist in Gefahr: Die Magie von Weihnachten schwindet, weil die Menschen zu beschäftigt sind, um das Fest gemeinsam zu feiern. Die junge Elfe Clementine reist zur Erde, um Hilfe zu holen – und trifft auf den fantasievollen Jungen Kevin, der gerade mit seiner Mutter in eine neue Stadt gezogen ist. Gemeinsam entdecken sie, dass wahre Weihnachtsfreude aus Zusammenhalt und Hoffnung entsteht. Mit Unterstützung von Clementine, einem engagierten Lehrer und einer warmherzigen Sängerin versucht Kevin, das Herz seiner Mutter zu öffnen und die Stadt zu retten – bevor das Nordlicht für immer erlischt.
Genre:Feiertag, Fantasie, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2014
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH