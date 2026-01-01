Zeit der Zärtlichkeit
127 Min.Ab 12
127 Min.Ab 12
Zeit der Zärtlichkeit
Aurora und Emma sind Mutter und Tochter, die höchst unterschiedliche Auffassungen vom Lebensglück haben. Die beiden verstehen sich überhaupt nicht, und es ist bestenfalls eine Art komplizierte Hassliebe, die sie verbindet. Als sie volljährig ist drängt es Emma, der Kontrolle ihrer Mutter zu entrinnen. Sie heiratet, mehr aus Trotz als aus Liebe zu ihrem Mann. Erst nach vielen Schicksalsschlägen und Jahre später können Mutter und Tochter schließlich zueinander finden ...
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TM & (1983) by Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.