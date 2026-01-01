Zersetzt - Ein Fall für Dr. Abel
94 Min.Ab 16
94 Min.Ab 16
Zersetzt - Ein Fall für Dr. Abel
True-Crime-Thriller basierend auf den Erlebnissen des Rechtsmediziners Prof. Dr. Michael Tsokos: In der Abteilung des Rechtsmediziners Dr. Fred Abel landen zwei Fälle, die unterschiedlicher nicht sein können. Während Abel durch ein Amtshilfeersuchen nach Transnistrien geordert wird, um bei der Aufklärung zweier zersetzter Leichen zu helfen, ist die junge Berliner Kellnerin Jana in den Fängen des psychopathischen Arztes Dr. Lenski, der sie mittels Drogen gefügig machen will ...
Genre:Thriller
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH