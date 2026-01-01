Zerstört & Auferstanden, das Wunder von Breslau
44 Min.Ab 12
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Zerstört & Auferstanden, das Wunder von Breslau
Breslau, jetzt bekannt als Wrocław, ist ein Symbol für Wandel und Anpassung. In den Jahren 1945-1947 erlebte die Stadt einen beispiellosen Bevölkerungstransfer, bei dem Deutsche die Stadt verließen und Polen als Neubürger in die weitgehend zerstörte Stadt kamen. Doch schon vor der endgültigen Zerstörung im Weltkrieg war Breslau über Jahrhunderte die Heimat verschiedener Ethnien und stand unter der Herrschaft von sechs verschiedenen europäischen Staaten, ein lebendiges Zeugnis der dynamischen Geschichte unseres Kontinents.
Genre:Spezial, Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71