Zodiak - Der Horoskop-Mörder - Teil 1

89 Min.Ab 12
Gabriel Fischer-Hellwarth erhält kurz vor seinem 70. Geburtstag einen Drohbrief: Ein Foto von Esther, seiner unehelichen Tochter, mit einem rätselhaften Text. Statt einer Unterschrift trägt der Brief den Zodiak, das Tierkreis-Symbol. Gabriel beschließt, Esther auf dem Fest offiziell seiner Familie vorzustellen. Kurz darauf fordert der Zodiak sein erstes Opfer ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
