Zodiak - Der Horoskop-Mörder - Teil 3
90 Min.Ab 12
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Zodiak - Der Horoskop-Mörder - Teil 3
Felix hat Esther in seine Gewalt gebracht, um sie gegen seinen Sohn auszutauschen. Nach dem Tod seiner Frau haben die Fischer-Hellwarths beschlossen, dass Adrian bei ihnen aufwachsen soll. Felix verlangt von Kommissar Keller, dass man ihm seinen Sohn bringt, dann wird er Esther freilassen. Nach einem Zeitungsbericht wird der vermisste Alexander am Westbahnhof gefunden - er war einfach von zuhause weggelaufen. Sein Vater verspricht ihm, ihn mit zu sich nach Australien zu nehmen. Und Esther glaubt endlich das System hinter den Morden entdeckt zu haben: Der Zodiak kündigt seine Opfer durch Sternzeichen an ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1