Zodiak - Der Horoskop-Mörder - Teil 4
90 Min.Ab 12
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Zodiak - Der Horoskop-Mörder - Teil 4
Gabriels Testament wird verlesen und Sebastian ist verärgert, dass er als Gabriels engster Vertrauter nichts erbt. Esther will von ihren Geschwistern wissen, welches Geheimnis ihr Vater verbarg - und erntet Zorn. Bei Keller findet Esther Trost und Zuneigung. Bei dem Leichnam unter dem verbrannten Baum handelt es sich um Gabriels Freund Friedrich, mit dem er damals zur Fremdenlegion ging. Friedrich ist seit Jahrzehnten tot, doch seine Schrift ist der des Zodiak zum Verwechseln ähnlich ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1