Zombie Apocalypse - The Payback
Als die beiden College Bewohner Mark (Michael Empson) und Tom (Michael Harthen) in eine Bar aufbrechen, um eine rauschende Partynacht zu erleben, begegnen sie einem mysteriösen Fremden. Zu allem Überfluss ist das Letzte was sie erwarten, eine Horde von Untoten! Der Schrecken ihres Lebens bricht über sie hinein. Mit Hilfe des Hobbyfotografen Raven (Kelly Knoll) kämpfen die ungleichen Männer in einem epischen Konflikt gegen einen schier übermächtigen Gegner. Es ist der Kampf zwischen den Lebenden und den Toten.
Produktion:US, 2010
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH