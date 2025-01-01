Zombie Invasion War
Zombie Invasion War
Nach einer weltweiten, rätselhaften Virusinfektion wird auch San Francisco von einer riesigen Horde Zombies überrannt. Einer kleinen Gruppe Überlebender gelingt jedoch die Flucht. Sie wollen nach Alcatraz, da sie hoffen, in dem Hochsicherheitsgefängnis geschützt zu sein. Doch nur eine schwangere Frau erreicht letztendlich das Gefängnis. Dort trifft sie auf eine weitere Gruppe Überlebender. Zu ihrem Unglück stellen sie alsbald fest, dass die Zombies sogar schwimmen können und nun das Gefängnis belagern. Währenddessen verbreitet sich die Nachricht, dass ein Wissenschaftler ein Heilmittel für die Infizierten in einer nahegelegenen Universität gefunden hätte. Da dies ihre letzte Überlebenschance zu sein scheint, macht sich die Gruppe auf den gefährlichen Weg dorthin …