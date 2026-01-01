Zombie Nation
81 Min.Ab 18
81 Min.Ab 18
Zombie Nation
In Los Angeles treibt ein Serienmörder sein Unwesen, schon fünf junge Frauen sind verschwunden. Ob die Mordserie wohl etwas mit den Aktivitäten eines irren Polizisten zu tun hat, der Huren verhaftet, aber nirgendwo abliefert? Der junge Partner dieses verdächtigen Cops wird misstrauisch, doch die Vorgesetzten wollen von derlei absurden Vorwürfen nichts wissen. Doch dann löst sich das Problem wie von allein, als der Unhold sich an der Falschen vergreift und einen folgenschweren Woodoo-Fluch auf sich lädt.
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
18
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