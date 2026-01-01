Zombie - The Terror Experiment
83 Min.Ab 16
83 Min.Ab 16
Zombie - The Terror Experiment
Ein Terrorist löst eine Explosion aus, die das Bundesgebäude erschüttert und giftige Gase in der gesamten Lüftungsanlage freisetzt. Sein Ziel: die geheime biologische Kriegswaffe der Regierung zu entlarven, ein tödliches Virus, das sofort die Nebennieren eines Menschen angreift und ihn unmenschlich aggressiv macht und einen unkontrollierbaren Drang auslöst, sich gegenseitig umzubringen.
Genre:Action, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film