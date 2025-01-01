Zoolander No. 2
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Zoolander No. 2
Die amüsante Fortsetzung inklusive Staraufgebot der Extraklasse, u. a. mit Ben Stiller, Owen Wilson, Penélope Cruz und Will Ferrell: Seit zehn Jahren haben Derek Zoolander und Hansel dem Modebusiness den Rücken gekehrt. Doch als mehrere VIPs ermordet werden und das pensionierte Model Valentina um ihre Hilfe bittet, zieht es sie wieder in die Fashion-Welt. Ob die einstigen Laufstegwunder die furchtbare Mordserie aufklären können?
Genre:Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.