Zoolander: Super Model
81 Min.Ab 12
Ben Stiller und Owen Wilson leihen in der Zeichentrick-Adaption des Comedy-Streifens "Zoolander" den animierten Charakteren Derek und Hansel ihre Stimmen: Die Supermodels Derek Zoolander und Hansel mischen nicht nur die Catwalks der Welt mit ihren beeindruckenden Moves auf - sie haben es sich auch zur Aufgabe gemacht, Bösewichten das Handwerk zu legen. Ausgestattet mit jeder Menge Superkräften beschützen sie die Schönen und Reichen vor den dunklen Mächten der Modewelt.
Genre:Animation, Spezial, Comedy, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.