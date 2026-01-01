ZT 300 und K 700 im Oderbruch DDR-Allzweckwaffe
ZT 300 und K 700 im Oderbruch DDR-Allzweckwaffe
Die landwirtschaftliche Region Oderbruch stellt höchste Anforderungen an Mensch und Maschine. Schwere Böden, anspruchsvolle Bedingungen und harte körperliche Arbeit prägen den Alltag der Landwirte seit Jahrzehnten. Diese Dokumentation führt mitten hinein in diese besondere Landschaft und zeigt eindrucksvoll, wie sich traditionelle Arbeitsweisen und moderne Herausforderungen begegnen. Im Mittelpunkt steht ein erfahrener Landwirt, der bereits zu DDR‑Zeiten in der Landwirtschaft tätig war und bis heute an bewährter Technik festhält. Gemeinsam mit Gleichgesinnten sorgt er dafür, dass historische Maschinen weiterhin im Einsatz bleiben und nicht in Vergessenheit geraten. Leistungsstarke Traktoren und robuste Arbeitsgeräte beweisen dabei täglich ihre Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen. Der Film bietet authentische Einblicke in die harte Arbeit auf den Feldern und zeigt, wie sich Technik und Erfahrung zu einem eingespielten Arbeitsablauf verbinden. Von schlammigen Böden bis hin zu anspruchsvollen Erntearbeiten entsteht ein realistisches Bild der Landwirtschaft im Wandel der Zeit. Eine eindrucksvolle Dokumentation über Tradition, Technik und den unermüdlichen Einsatz der Menschen vor Ort.