Zu heiß gebadet
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Zu heiß gebadet
Jerry Lewis spielt den unbeholfenen "Ladies Man" in dieser Slapstick-Komödie: Herbert H. Heebert ist seit kurzem Single und schwört, künftig der Frauenwelt aus dem Weg zu gehen. Das Schicksal sieht das anders, und so landet Herbert in seinem neuen Job als Hausmeister in einer exklusiven Pension für angehende Schauspielerinnen in Hollywood - inmitten hübscher Frauen, die nichts lieber wollen, als ihm den Kopf zu verdrehen.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1961
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2025 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.