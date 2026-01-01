Zu weit weg
Zu weit weg
Als sein Heimatdorf dem Braunkohletagebau weichen muss, wird das Leben des zwölfjährigen Ben völlig auf den Kopf gestellt. Mit seiner Familie zieht er in eine neue Stadt, wo er sich zunächst fremd und ausgeschlossen fühlt. Weder in der Schule noch im Fußballverein findet er sofort Anschluss. Besonders schwer macht ihm sein Mitschüler Tariq das Leben. Der gleichaltrige Flüchtlingsjunge aus Syrien scheint überall erfolgreicher zu sein und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Doch je besser Ben Tariq kennenlernt, desto mehr erkennt er, dass hinter den Unterschieden viele Gemeinsamkeiten stecken. Vor dem Hintergrund von Verlust, Neuanfang und gesellschaftlichem Wandel erzählt der Film einfühlsam von Freundschaft, Vorurteilen und dem Mut, aufeinander zuzugehen.