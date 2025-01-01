Zufällig ... Liebe
91 Min.Ab 6
Zufällig ... Liebe
Spritzige Romanze mit Meghan Markle über das Suchen und Finden der Liebe in L.A.: Eine flüchtige Begegnung in einem Coffeeshop in Los Angeles lässt weder Drehbuchautor Kevin, noch die aufstrebende Schauspielerin Laura los. Und da keine Nummern ausgetauscht wurden, zerbrechen sich die beiden jeweils den Kopf darüber, wie sie sich jemals wiedersehen könnten. Lauras beste Freundin steht ihr mit Rat und Tat zu Seite. Wird das Schicksal ihnen eine zweite Chance bieten?
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© OneGate Media GmbH