Zufällig verheiratet
91 Min.Ab 6
Liebesexpertin und Radiopsychologin Emma (Uma Thurman) plant gerade ihre Hochzeit mit dem perfekten Richard (Colin Firth), als sie erfährt, dass sie bereits verheiratet ist – mit dem impulsiven Feuerwehrmann Patrick (Jeffrey Dean Morgan). Was als Datenbank-Streich beginnt, wird zu einem turbulenten Gefühlschaos, das Emma zwingt, ihre Vorstellungen von Liebe und Leidenschaft neu zu überdenken.
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
6
