Zum Sterben schön | True Crime Doku
Zum Sterben schön | True Crime Doku
1984 terrorisiert ein brutaler Serienmörder Miami. Christopher Wilder gibt sich als Modefotograf aus und lockt junge Frauen mit dem Versprechen von Ruhm und Reichtum aus Einkaufszentren, nur um sie auf grausame Weise zu ermorden. Als das FBI ihm dicht auf den Fersen ist, ändert der „Beauty Queen Killer“ sein Jagdrevier und startet eine mörderische Tour durch die USA. Als das FBI ihn ganz oben auf die Liste der meistgesuchten Verbrecher des Landes setzte und sein Gesicht landesweit in der Presse erschien, war dem Mörder schließlich jede Chance zur Flucht genommen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!