Zum Tode verführt | True Crime Doku

Als die Behörden einer Kleinstadt in Washington das Verschwinden einer jungen Frau untersuchen, ahnen sie nicht, dass sich daraus eine landesweite Jagd nach einem sadistischen Raubtier entwickeln wird. Das FBI wird hinzugezogen, um Darren Dee O'Neall aufzuspüren, und muss feststellen, dass weitere ahnungslose Frauen im gesamten pazifischen Nordwesten seinem Charme zum Opfer fallen. Doch nicht alle der unschuldigen Frauen müssen mit ihrem Leben bezahlen. Ein 14-jähriges Mädchen wird nach einem Angriff von ihm verschont und hilft dem FBI, den brutalen Serienmörder hinter Gitter zu bringen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt. #thefbifiles #truecrime #fbifilesdeutschland