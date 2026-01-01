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Zwei glorreiche Halunken

Zwei glorreiche Halunken

172 Min.Ab 16
Kabel Eins CLASSICS172 Min.Ab 16
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Kabel Eins CLASSICS

Zwei glorreiche Halunken

Kultregisseur Sergio Leone lässt Clint Eastwood die Pistole zücken ... Während des Amerikanischen Bürgerkrieges sind die drei schießfreudigen Gangster Joe, Tuco und Setenza auf der Suche nach einer Geldkassette mit 200.000 gestohlenen Dollar. Schließlich verbrüdert sich Joe mit Tuco, und gemeinsam machen sie sich auf den Weg zu dem Friedhof, wo das Geld vergraben liegt. Doch dort wartet bereits der Dritte im Bunde, Setenza, auf sie. Es kommt zu einem spektakulären Dreier-Duell.

Genre:
Western
Produktion:
IT, 1966
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© MGM International Television Distribution