Zwei Himmelhunde im Wilden Westen
104 Min.Ab 12
104 Min.Ab 12
Zwei Himmelhunde im Wilden Westen
Als Ben Bellow nach Verbüßung einer dreijährigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen wird, wartet Charlie Logan auf ihn. Nicht um ihn zu umarmen. Nicht, um ihn zu begrüßen. Nur um ihm, sicher etwas unverblümt, mitzuteilen, dass er nichts mehr von ihm hören will. Sein Wunsch wird nicht erfüllt, denn die beiden Erzfeinde finden immer wieder zueinander
Genre:Western, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Grjngo GmbH