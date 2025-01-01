ZWEI SUPERTYPEN IN MIAMI - DER HERR DER SONNE
83 Min.Ab 12
83 Min.Ab 12
ZWEI SUPERTYPEN IN MIAMI - DER HERR DER SONNE
Der chinesische Wissenschaftler Tien macht eine bahnbrechende Entdeckung: Er stößt auf eine unerschöpfliche Energiequelle. Doch ein derart einflussreiches Machtinstrument birgt Gefahren, und so wird der Professor nur wenig später von Unbekannten entführt und durch einen Doppelgänger ersetzt. Besorgt um das Leben ihres Onkels bittet Tiens Nichte Jack Costello um Hilfe. Schon bald erkennen er und sein Partner, dass sie in ein gefährliches politisches Komplott verwickelt sind.
Genre:Krimi
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Reti Televisive Italiane Mediaset Group