ZWEI SUPERTYPEN IN MIAMI - DIE RACHE DES GONZALES
86 Min.Ab 12
86 Min.Ab 12
ZWEI SUPERTYPEN IN MIAMI - DIE RACHE DES GONZALES
Extralarge hat sich Dominic Gonzales zum Feind gemacht, als er dessen Drogengeschäfte zerstörte und ihn ins Gefängnis brachte. Nun hat sich Gonzales einen heimtückischen Plan ausgedacht, um sich an ihm zu rächen. Ein perfekter Doppelgänger des übergewichtigen Privatdetektivs, von Gonzales engagiert, begeht einen Mord, der Extralarge angehängt wird. Die Chancen stehen schlecht für ihn, da es eine Menge Zeugen gibt, die ihn gesehen haben.
Genre:Action, Comedy
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Reti Televisive Italiane Mediaset Group