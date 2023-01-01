Vor TV
Zwei Supertypen in Miami - Die Schöne mit dem kleinen Tick
86 Min.Ab 12
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Zwei Supertypen in Miami - Die Schöne mit dem kleinen Tick
Actionkomödie mit Bud Spencer: Wendy Gibson mogelt sich auf Prominentenpartys unter das Personal - und lässt alles mitgehen, was nicht niet- und nagelfest ist. Auf der Party von Senator Pillinger greift sie etwas zu tief in die Tasche: Seine Uhr entpuppt sich als Versteck für streng geheimes Militärmaterial. Der Senator bemerkt den Diebstahl und setzt seine Leibwächter auf sie an. Auf der Flucht landet Wendy ausgerechnet im Büro von Privatdetektiv Jack Costello ...
Genre:Krimi
Produktion:IT, 1991
Altersfreigabe:
12
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