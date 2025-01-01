ZWEI SUPERTYPEN IN MIAMI - HEISSE DIAMANTEN
86 Min.Ab 12
Kurt, ein alter Kollege von Extralarge, der nun für die Regierung arbeitet, bittet ihn, eine geheime Operation durchzuführen: Die Zerstörung einer Drogenfarm im Herzen des Amazonas. Trotz der hohen Belohnung von einer Million Dollar lehnt Extralarge zuerst ab. Aber als er erfährt, daß der Betreiber Rosario Partega ist, der Mann, der vor zwanzig Jahren seinen besten Freund umgebracht hat, steigen Rachegefühle in ihm auf, und er nimmt den Auftrag an.
Genre:Action, Comedy
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Reti Televisive Italiane Mediaset Group